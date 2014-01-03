特写：墨西哥贩毒集团涉足对华铁矿石出口

《路透晚报》--4月21日
企业调查显示，新订单保持强劲，企业活动扩张速度创下六年来最快。这表明欧元区经济进入第二季持续强劲增长。IHS Markit公布，欧元区4月综合采购经理人指数(PMI)初值从3月的56.4攀升至56.7，创下2011年4月以来最高。
路透墨西哥拉萨罗卡德纳斯1月1日（记者 Dave Graham） -在墨西哥的一个太平洋港口，一个贩毒集团将中墨贸易做得风生水起。
贩毒集团“圣殿骑士团”（KnightsTemplar）稳步推进经营多元化，对中国的铁矿石出口做得非常成功，以至墨西哥海军去年11月不得不介入，并接管了拉萨罗卡德纳斯港（Lazaro Cardenas），此港已成为该集团赚钱的主要渠道之一。
拉萨罗卡德纳斯港位于太平洋沿岸，是钢铁制造中心和毒品走私集中地，也是墨西哥西部米却肯州（Michoacan）迅速崛起的集装箱港口，在太平洋沿岸具有战略地位，也是与中国贸易往来的天然门户。
拉萨罗卡德纳斯港约10年前才成为集装箱港，其港口深度足以容纳全球最大的船只，该港口的目标是与洛杉矶在运输销往美国的亚洲货物方面分庭抗礼。
不过除非墨西哥政府能够恢复当地秩序，并制住“圣殿骑士团”，否则该港的前途堪忧。
米却肯州是墨西哥铁矿石产量最大的州，对中国贸易商充满吸引力。但铁矿也给“圣殿骑士团”这种想涉足更多合法生意的犯罪集团带来了机会。
“矿山被疯狂地开采，铁矿石被运出。但运输工具不是皮筏或汽艇，而是轮船，通过港口和海关，”米却肯州州长FaustoVallejo在11月4日墨西哥海军控制了拉萨罗卡德纳斯港后不久说道。
在拉萨罗卡德纳斯港附近工作的企业家和矿商表示，“圣殿骑士团”本已蓬勃发展，他们擅长向地方官员行贿以及压榨企业、开发商和农民，现在又从容不迫地进军采矿业。
该帮派通过卡车将铁矿石从矿山运往港口，交付中国买家。
当地官员、矿商和企业家表示，“圣殿骑士团”的业务基于多个支柱。
首先，该集团几年前成为该城市最大帮派后，向当地运输工会收取保护费，控制了铁矿石的运输渠道。
该集团还帮助当地探矿者获得或无人认领、或现有特许权持有人未控制的矿区，然后该集团从中分成。
最后，该集团还向海关官员施压，确保铁矿石顺利通过港口。
“采矿团体主要是‘圣殿骑士团’或隶属于他们的。他们拥有整个供应链。”当地一名官员对路透表示。
要求匿名的该官员还指出，今年当地一半左右的采矿活动未经许可。
公开谈论此事的人可能会付出巨大代价。去年4月，钢铁企业安赛乐米塔尔（ArcelorMittal）(ISPA.AS)的一名官员据说向当局举报了非法采矿活动，后来被枪杀。
墨西哥一名不愿具名的政府安全官员称，因为“圣殿骑士团”控制着当地大部分的铁矿石供应，他们迫使中国买家向他们购买铁矿石，否则将面临报复。（完）
编译：李富强 发稿：程芳/朱淑珍
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