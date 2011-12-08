墨西哥称挫败卡扎菲之子偷渡阴谋

路透墨西哥城12月7日电---墨西哥当局周三称，该国挫败一起试图利用假名和假文件将利比亚已故领导人卡扎菲之子萨阿迪（Saadi Gaddafi）偷渡到墨西哥的国际阴谋。

墨西哥官员表示，一名加拿大女性、一名丹麦男性和两名墨西哥人於11月10日和11日被捕，因为他们制定详细计划，试图通过伪造文件、私人飞机等途径，将萨阿迪及其家人偷渡到墨西哥。萨阿迪目前在尼日尔。

墨西哥内政部长普瓦雷（Alejandro Poire）称，该国官员9月根据线索对该团伙采取了行动，他们计划将萨阿迪等人安置在墨西哥位於太平洋沿岸的旅游胜地瓦亚塔港（Puerto Vallarta）附近。

当局称，犯罪团伙为此还在墨西哥购买房产，并开设银行账户。他们还安排了私人飞机，用於偷渡萨阿迪一家，并用假名捏造身份，例如赛义德（Moah Bejar Sayed）和纳达（Amira Sayed Nader）。

普瓦雷称，策划者自己还利用墨西哥、美国、加拿大、科索沃和中东之间的航空网，为萨阿迪进入墨西哥设计路线并安排後勤工作。

普瓦雷在新闻发布会上称："墨西哥官员……成功化解了这一风险，捣毁了该国际犯罪团伙，并逮捕了相关涉案人员。"（完）

编译：黎黎 发稿：程芳

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