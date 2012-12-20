“末日”临近 玛雅后裔淡然处之

路透墨西哥伊萨马尔12月19日（记者 Alexandra Alper） - 成千上万的神秘主义者、新时代梦想家和玛雅文化迷们已蜂拥至墨西哥，希望在周五目睹古玛雅历法中“世界末日”降临时的情景。

然而，当今的许多玛雅后裔却对这种情况感到无法理解。眼见外国游客蜂拥至墨西哥南部及中美洲一些历史古城，他们觉得十分意外。

对于研究古中美洲历法的人而言，2012年12月21日代表玛雅长历中一个5,125年周期的结束日。一位美国知名学者在1960年代曾称，这或许可以理解为玛雅人的“末日”。

过去几十年中，在流行文化的助长下，一些西方少数派宗教的信徒认为这一天可能发生翻天覆地的变化。

“这是一种精神错乱，一时的狂热，”心理学家罗德里格斯（Vera Rodriguez）说。“我觉得，这对我们的社会和文化而言都不是好事。”罗德里格斯是玛雅后裔，住在离玛雅遗址奇钦伊查金字塔（Chichen Itza）不远处的尤卡坦州伊萨马尔（Izamal）。

“我们不相信（末日说法），”41岁的家庭主妇普特（Socorro Poot）说道。“没人知道末日的具体时间，只有上帝知道。”普特是三个孩子的母亲，住在离奇钦伊查金字塔约40公里处的一个村庄。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。