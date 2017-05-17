墨西哥经济部长预期NAFTA谈判料于8月底前展开

默克尔称将在下月G20峰会上推动自由公平贸易
路透柏林6月20日 - 德国总理默克尔周二表示，德国希望利用担任20国集团(G20)轮值主席国的机会推动自由和公平的贸易，还将努力在下月汉堡举行的G20峰会上就开放市场达成广泛共识。
路透墨西哥城5月16日 - 墨西哥经济部长Ildefonso Guajardo周二表示，预期特朗普政府将于下周之初向国会报告重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的计划。此举料为8月底前进行会谈铺路。
Guajardo表示，待他周四在越南的亚太经合组织(APEC)会议中与美国贸易代表莱特希泽会面后，将有进一步信息。
特朗普在2016年总统大选期间信誓旦旦表示，若无法将NAFTA调整为对美国有利，就将退出这项1994年由美国、加拿大与墨西哥签订的协议。
“美国高官可能在下周之初将通知送交国会，”Guajardo周二对墨西哥媒体表示。他前一日在华府与美国商务部长罗斯(Wilbur Ross)及其他官员会面。
而在华盛顿，罗斯没有预测送出通知的确切时间，表示需先多咨询国会的意见。
周二的一项会议中，美国参议员表示，罗斯与新任美国贸易代表莱特希泽表达了在NAFTA会谈中维持当前三边关系形式不变的意愿。
Guajardo也表示，美墨之间糖产品贸易争议可望在两周内解决，在6月5日的最后期限前打破僵局。(完)
(编译 陈宗琦；审校 白云)
路透柏林6月20日 - 德国总理默克尔周二表示，德国希望利用担任20国集团(G20)轮值主席国的机会推动自由和公平的贸易，还将努力在下月汉堡举行的G20峰会上就开放市场达成广泛共识。
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路透东京6月20日 - 一位直接了解情况的日本政府消息人士周二称，国际货币基金组织(IMF)将推出新的工具，使各国能快速获得短期美元资金，以防范可能发生的金融危机。