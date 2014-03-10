墨西哥瓦哈卡发生规模6.0级地震

朝鲜副外相称将继续定期测试导弹--BBC
路透伦敦4月18日 - 朝鲜一位高级官员告诉英国广播公司(BBC)，朝鲜将继续定期测试导弹，美国若对朝鲜采取任何军事行动都将导致“全面战争”。
路透3月9日 - 美国地质调查局(USGS)周日称，墨西哥西南部瓦哈卡(Oaxaca)州发生规模6.0级地震。
USGS表示，这起地震震央位在瓦哈卡州西北方16公里的Pinotepa Nacional，地震深度22公里。
第一时间并未接获损伤报告。(完)
(编译 张若琪 审校 孙茉莉)
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路透伦敦4月18日 - 朝鲜一位高级官员告诉英国广播公司(BBC)，朝鲜将继续定期测试导弹，美国若对朝鲜采取任何军事行动都将导致“全面战争”。
路透东京4月18日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，美国副总统彭斯及日本首相安倍晋三周二一致认为，两国需要说服中国在应对朝鲜问题上发挥更大作用。
“当特朗普总统同意开展这项对话时，他就设想这是加强美国与日本双边商业关系的一个机制，并能在近期取得成果，”彭斯在开始对话时对日本副首相麻生太郎表示。