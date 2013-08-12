墨西哥拟增加对中国和印度的原油出口--高管

路透墨西哥城8月9日（记者 David Alire Garcia） - 墨西哥正在推动该国明年对中国的原油出口增长翻倍，同时提高对印度的原油出口量，这是该国原油出口长期计划的下一阶段目标，目的是寻求原油出口多元化。

墨西哥国家石油公司下属的P.M.I. Comercio Internacional执行长卢纳（Luis Felipe Luna）接受采访时称，“我们期望向中国和印度销售越来越多的原油。”

根据中国方面的数据，墨西哥在2010年尚未对中国出口原油，目前该国对中国的原油日出口量已经超过2万桶。卢纳称，到今年年底，墨西哥对中国的原油日均出口量将为3万桶，2014年时有望增长逾一倍。

他本周接受罕见采访时称，墨西哥对印度原油日出口量已达10万桶左右，中短期内可能还会增长。总体看，在墨西哥110万桶的原油日出口量中，对亚洲出口量可能会占到多达五分之一的比例。

卢纳指出，今后几年，墨西哥可能会进一步提高对中国和印度的原油出口量，并称中印是墨西哥原油在可预见未来的两大主要出口增长市场。

他还称墨西哥对向其他市场多元化发展持开放态度，但没有透露具体细节。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。