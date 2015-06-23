墨西哥Pemex确认一石油平台发生事故 影响尚不确定

三星电子称电池缺陷导致盖乐世Note7手机起火（更新版）
路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
路透墨西哥城6月22日 - 墨西哥国营石油公司Pemex周一确认，其在墨西哥湾南部一主要产油地的一座石油平台发生事故，但表示对产量的影响仍不确定。
公司表示，事故原因是油气泄漏，三名进行例行检查的工人已被疏散；公司并称该平台无人值守，且为远程操作，因此没有任何人受伤的报告。
当地媒体称，平台发生了爆炸并起火。
Akal-H平台属于Akal油田，该油田是坎塔雷尔油田产油量最高的区域之一，后者在1970年代末曾是全球最高产的油田之一。(完)
(编译 王丽鑫；审校 徐文焰)
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路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
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