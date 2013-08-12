墨西哥拟增加对中国和印度的原油出口--高管

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
(本文由路透中文网编译提供)
路透墨西哥城8月9日 - 墨西哥正在推动该国明年对中国的原油出口增长翻倍，同时提高对印度的原油出口量，这是该国原油出口长期计划的下一阶段目标，目的是寻求原油出口多元化。
墨西哥国家石油公司下属的P.M.I. Comercio Internacional执行长卢纳(Luis Felipe Luna)接受采访时称，“我们期望向中国和印度销售越来越多的原油。”
根据中国方面的数据，墨西哥在2010年尚未对中国出口原油，目前该国对中国的原油日出口量已经超过2万桶。卢纳称，到今年年底，墨西哥对中国的原油日均出口量将为3万桶，2014年时有望增长逾一倍。
他本周接受罕见采访时称，墨西哥对印度原油日出口量已达10万桶左右，中短期内可能还会增长。总体看，在墨西哥110万桶的原油日出口量中，对亚洲出口量可能会占到多达五分之一的比例。
卢纳指出，今后几年，墨西哥可能会进一步提高对中国和印度的原油出口量，并称中印是墨西哥原油在可预见未来的两大主要出口增长市场。
他还称墨西哥对向其他市场多元化发展持开放态度，但没有透露具体细节。(完)
编译：侯雪苹 发稿：程芳
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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