墨西哥太平洋沿岸发生规模7级地震

美国退出TPP损害信心 呼吁美方关注美中关系--BBC访李显龙

路透新加坡3月1日 - 新加坡总理李显龙表示，美国退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)伤害外界对美国政策的信心，他呼吁美方“聚焦”与中国的关系。