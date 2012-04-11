墨西哥太平洋沿岸发生规模7级地震

美国退出TPP损害信心 呼吁美方关注美中关系--BBC访李显龙
路透新加坡3月1日 - 新加坡总理李显龙表示，美国退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)伤害外界对美国政策的信心，他呼吁美方“聚焦”与中国的关系。
路透墨西哥城4月11日电---美国地质调查局(USGS)公布,墨西哥太平洋沿岸发生规模6.9级地震.该机构後将地震规模上修至7级.
另外,路透目击者称,墨西哥市感受到地震.
Twitter援引墨西哥市长表示,包括医院和地铁系统在内的重要服务项目持续运作.(完)
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路透北京3月1日 - 中国广东省深圳市中级法院周二判决香港中旅（集团）有限公司原副董事长王帅廷受贿、贪污案，一审宣判被告人因构成受贿罪、贪污罪，依法数罪并罚，执行有期徒刑16年，并处罚金120万元人民币。
路透华盛顿2月28日 - 美国国务院称，美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)与中国国务委员杨洁篪周二会面，讨论改善和维护两国之间“互惠互利的经济关系”。