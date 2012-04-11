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时事要闻 | 2012年 4月 12日 星期四 07:21 BJT

墨西哥太平洋沿岸发生规模7级地震

路透墨西哥城4月11日电---美国地质调查局(USGS)公布,墨西哥太平洋沿岸发生规模6.9级地震.该机构後将地震规模上修至7级.

另外,路透目击者称,墨西哥市感受到地震.

Twitter援引墨西哥市长表示,包括医院和地铁系统在内的重要服务项目持续运作.(完)

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