强震袭击墨西哥 未传出重大灾情（更新版）

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路透墨西哥市4月11日电---墨西哥周三受到强震袭击,位於首都的大楼感受到摇晃,民众纷纷冲出办公室跑到街道上,不过目前尚未传出重大灾情.

墨西哥市市长Marcelo Ebrard在他的Twitter上表示,尚未有重大灾情的初步迹象,而首都的重要服务如地铁及国际机场等仍照常营运.

"我的浴室传出了嘎拉嘎拉的恐怖挤压声响,所有的东西都在晃动."住在墨西哥市近郊的Adela Arceo表示,她当时在家照顾两名幼童.

目前未传出伤亡报告.

美国地质调查局表示,这个规模7.0的地震袭击墨西哥西部省份Michoacan,震源深度为40.8英哩(65.6公里).

位於檀香山的太平洋海啸警报中心表示,并未发布海啸警报,但任职其中的海洋学家David Walsh称这起地震距离海岸不远,规模及深度均足以引发海啸.

这是墨西哥不到一个月来面临的第三起强震.3月20日强度7.4的地震导致西南部数以百计的大楼受损,且後续余震不断.(完)

--编译 张明钧;审校 沈以文

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