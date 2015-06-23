更正-国际油市：墨西哥Pemex确认一石油平台发生事故，影响尚不确定

韩国已公布经济指标--2017/1/23
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.6% @-r +0.8% @-r 1月24日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +1.3% +1.3% 2月1日 -- 工业生产(m/m) 11月 +3.4% @ -1.3%
(更正：因中文译文有误，标题“巴西Pemex”应改为“墨西哥Pemex”)
路透墨西哥城6月22日 - 墨西哥国营石油公司Pemex周一确认，其在墨西哥湾南部一主要产油地的一座石油平台发生事故，但表示对产量的影响仍不确定。
公司表示，事故原因是油气泄漏，三名进行例行检查的工人已被疏散；公司并称该平台无人值守，且为远程操作，因此没有任何人受伤的报告。
当地媒体称，平台发生了爆炸并起火。
Akal-H平台属于Akal油田，该油田是坎塔雷尔油田产油量最高的区域之一，后者在1970年代末曾是全球最高产的油田之一。(完) (编译 王丽鑫；审校 徐文焰)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.6% @-r +0.8% @-r 1月24日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +1.3% +1.3% 2月1日 -- 工业生产(m/m) 11月 +3.4% @ -1.3%
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.3% r +0.2% r 2月12日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.6% -0.4% 1月26日 -0.4% 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 11月 -0.4% -0.4% 1月26日 -0.3% 工业生产(m/m) 11月 +1.5% r 持平 r
路透首尔1月23日 - 科技巨头三星电子 周一表示，不会在今年世界移动通信大会(MWC)展台上发布盖乐世S8智能手机，意味着这款旗舰手机今年推出的时间点可能晚于2016年同期。