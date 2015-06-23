更正-国际油市：墨西哥Pemex确认一石油平台发生事故，影响尚不确定

(更正：因中文译文有误，标题“巴西Pemex”应改为“墨西哥Pemex”)

路透墨西哥城6月22日 - 墨西哥国营石油公司Pemex周一确认，其在墨西哥湾南部一主要产油地的一座石油平台发生事故，但表示对产量的影响仍不确定。

公司表示，事故原因是油气泄漏，三名进行例行检查的工人已被疏散；公司并称该平台无人值守，且为远程操作，因此没有任何人受伤的报告。

当地媒体称，平台发生了爆炸并起火。

Akal-H平台属于Akal油田，该油田是坎塔雷尔油田产油量最高的区域之一，后者在1970年代末曾是全球最高产的油田之一。(完) (编译 王丽鑫；审校 徐文焰)