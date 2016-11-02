调查：若特朗普当选美国总统 墨西哥披索或几周内就跌逾10%

路透巴西利亚11月1日 - 据周二发布的路透调查，货币分析师预测，如果特朗普在11月8日赢得美国总统大选，则墨西哥披索兑美元可能在几周内就下挫逾10%至记录低位。

这项调查显示，希拉里获胜的可能性已基本被市场所消化，因各项民调仍显示希拉里领先。

但希拉里当选仍可能给墨西哥披索带来小幅的短暂上涨。

24名分析师对墨西哥披索兑美元一年后汇率的预期中值为18.53，比周一的收盘价升值2%。

但因美国大选日益临近，披索很有可能出现剧烈波动。

据中值预测，九名回答了大选后数周内墨西哥披索前景相关问题的分析师预计，若希拉里胜选，披索将升至18.10；若特朗普获胜，披索则将跌至21.50。

对特朗普获胜情况下的预测值相差悬殊，一名分析师预计披索将贬至25，比9月触及的19.92的当前记录低位贬值逾20%。

若希拉里获胜，分析师认为披索的潜在涨幅可能很快消逝，因为美国升息前景以及墨西哥债务评级下调的威胁应会继续令披索承压。

2016年迄今，墨西哥披索是排在英镑之后表现第二差的主要货币。

分析师对墨西哥披索在2017年的表现能否好于其它新兴货币，两种看法相近。(完)