墨西哥发生7.4级强震

3月20日在墨西哥Oaxaca一座被震塌的建筑。 REUTERS/Jorge Luis Plata

路透墨西哥城3月20日电（记者 Cyntia Barrera/Dave Graham）---墨西哥周二遭遇强震造成恐慌，数以百计的建筑遭破坏，首都的住宅像“蹦床”一样晃动。

里氏7.4级地震给墨西哥城带来时长超过1分钟的震感，办公室里的上班族冲上街道。手机断线，建筑内的人群被疏散，交通陷入混乱，股市提前收盘。

西南部格雷罗州（Guerrero）州长阿吉雷（Angel Aguirre）称，他已收到500栋住宅受损的报告，其中一些已经倒塌，但他未提供更多细节。

这是1985年以来墨西哥遭受的最强地震之一。1985年，墨西哥发生里氏8.1级地震，造成墨西哥城数以千计人死亡。

周二地震尚未有造成死亡的报告。地震未对航班或石油设备构成重大影响，但许多当地居民受到惊吓。

Martha Suarez是住在墨西哥城Roma街区的阿根廷人，她表示从未经历过这种事情。

应急服务中心称，格雷罗州800栋房屋受损，其中许多临近震中奥美特佩克（Ometepec）。格雷罗州官员尚未说明是否有建筑倒塌。（完）

编译：黎黎 发稿：王燕焜

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