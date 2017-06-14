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时事要闻 | 2017年 6月 14日 星期三 16:12 BJT

墨西哥西南沿岸发生7级地震--太平洋海啸预警中心

路透6月14日 - 太平洋海啸预警中心表示，周三墨西哥西南太平洋沿岸的海底发生7级地震。

太平洋海啸预警中心称，基于现有数据，墨西哥恰帕斯州(CHIAPAS)沿岸的地震没有引发海啸的危险。(完)

(编译 杜明霞; 审校 李春喜)
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