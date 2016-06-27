墨西哥南部瓦哈卡州发生5.7级地震 尚无损失报告

韩国总统朴槿惠密友崔顺实否认知晓2015年三星关联公司合并案
路透首尔1月16日 - 韩国总统朴槿惠密友崔顺实周一称，对2015年三星集团两家关联公司备受争议的合并计划，自己事先并不知情。
路透墨西哥城6月27日 - 美国地质调查局表示，墨西哥南部瓦哈卡州(Oaxaca)周一发生5.7级地震，墨西哥城建筑物摇晃，但官方报告称尚无直接损失。
美国地质调查局称，震源位于Pinotepa de Don Luis镇北部10千米(6英里)，深度为10千米(6英里)。
墨西哥国家石油公司Pemex称，尚未得到关于其位于瓦哈卡州Salina Cruz炼厂状况的消息，该炼厂是Pemex旗下最大炼厂，日产能为33万桶。(完)
(编译 杜明霞；审校 白云)
路透首尔1月16日 - 韩国总统朴槿惠密友崔顺实周一称，对2015年三星集团两家关联公司备受争议的合并计划，自己事先并不知情。
路透首尔1月16日 - 韩国特别检察官办公室周一称，三星集团领导人李在镕曾向韩国总统朴槿惠密友崔顺实总计行贿430亿韩元(3,642万美元)。
路透比什凯克1月16日 - 吉尔吉斯斯坦政府表示，土耳其航空的一架货机周一在吉尔吉斯斯坦Manas机场附近坠毁，至少造成16人丧生。