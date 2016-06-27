墨西哥南部瓦哈卡州发生5.7级地震 尚无损失报告

路透墨西哥城6月27日 - 美国地质调查局表示，墨西哥南部瓦哈卡州(Oaxaca)周一发生5.7级地震，墨西哥城建筑物摇晃，但官方报告称尚无直接损失。

美国地质调查局称，震源位于Pinotepa de Don Luis镇北部10千米(6英里)，深度为10千米(6英里)。

墨西哥国家石油公司Pemex称，尚未得到关于其位于瓦哈卡州Salina Cruz炼厂状况的消息，该炼厂是Pemex旗下最大炼厂，日产能为33万桶。(完)