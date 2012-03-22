墨西哥强震致数十家庭流离失所 无人员死亡

3月22日在墨西哥西部一居民在自家被毁的房屋旁。 REUTERS/Henry Romero

路透3月21日电（记者 David Alire Garcia）---周二墨西哥西南部发生里氏7.4级强震，引发房屋倒塌，周三有数十个家庭因自家房屋沦为废墟而无家可归。

社会发展部官员Jorge Catalan表示，震中位於格雷罗州奥美特佩克（Ometepec），附近至少100栋房屋倒塌，1,000栋房屋受损。

地震未造成人员死亡，但是很多居民由於惧怕余震而露宿街头，当地官员称，正在为失去家园的人准备避难所和食品援助。

这是1985年以来墨西哥遭受的最强地震，有11人在地震中受伤。1985年，墨西哥发生里氏8.1级地震，造成墨西哥城数千人死亡。

地震导致通往小城Paso Cuaulote的道路中断，当地有150名村民。

附近城镇Igualapa一所教堂的一座塔楼倒塌，不过当地人仍在教堂内举行了仪式。

墨西哥城居民大多未受地震影响，有些建筑出现细小裂缝，一条地铁线路和一座桥梁受到轻微破坏。墨西哥城距震中约200英里（320公里）。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。