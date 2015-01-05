墨西哥37.5亿美元高铁计划将于1月14日重新招标

路透墨西哥城1月4日 - 墨西哥交通部周日表示，将在1月14日公布37.5亿美元高速铁路合约的初步招标条件；该国政府于11月突然取消该合约。

中国企业在前次的投标中没有竞争对手。墨西哥反对党议员指责投标被操纵，墨西哥政府11月7日取消了授予中方企业牵头联合体的项目协议。该联合体由中国铁建(601186.SS)(1186.HK)、中国南车股份(601766.SS)(1766.HK)和四家墨西哥本地公司组成。

当地媒体后来报导称，墨西哥总统夫人正从这四家墨西哥公司中的一家--Grupo Higa购买一套价值700万美元的房产，总统夫人表示将放弃该房产。

墨西哥政府表示，标单内容将与先前的合约类似，公告期间为180天。

政府声明并指出，将有一名督导审视整个流程，以确保“从标案程序一开始就能做到全面透明与合法”。

墨西哥政府已经表示，中国铁建可以参于这次的重新招标，而该公司也将再次投标，尽管先前中国铁建对于墨西哥的反悔表示震惊。

墨西哥政府已经表示，预期Grupo Higa不会参与二度招标。(完)

(编译 张明钧; 审校 于春红)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。