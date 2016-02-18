焦点：墨西哥央行意外升息以打压披索空头

2016年1月8日在墨西哥城一处外汇兑换点拍到的图片。 REUTERS/Edgard Garrido

路透墨西哥城2月17日 - 墨西哥政府周三意外宣布升息和新的干预政策，并削减预算，对打压墨西哥披索的投机客发起攻击。

在墨西哥央行直接向银行业提供美元资金，随后出人意料地将指标利率MXCBIR=ECI上调50个基点至3.75%后，墨西哥披索MXN=兑美元飙升约3%。这是墨西哥央行第一次在未告知市场该行委员会进行开会的情况下调整利率。

墨西哥财政部也宣布削减2016年预算，以提振对该国经济的信心。油价崩跌妨碍了政府的石油收入。

墨西哥央行总裁卡斯腾斯说，委员会决定升息，以帮助遏制披索跌势，同时防止通胀预期大幅上升并可能导致消费者物价螺旋式上升。该国消费者物价在1月脱离纪录低点。

在2016年初全球市场大跌中，披索是跌幅最大且交投较活跃的货币，披索兑美元曾跌至19.50披索附近的纪录低点。但卡斯腾斯说，披索受到的打压并不合理，亦并非基于基本面因素。

“这不是升息周期的开始。”他说。“而是显示我们的抗议，我们明白拒绝(披索兑美元)那样的水准。”

央行直接干预外汇市场卖出美元，标志着政策重大转变为支撑披索。

自2014年披索重挫，墨西哥央行此前都基于规则模式标售卖出美元。周三的干预是2009年金融危机以来首次央行选择直接卖美元。

财长Luis Videgaray称，政府将2016年度预算的支出削减1,320亿披索(72.3亿美元)，约相当于国内生产总值(GDP)的0.7%。他说，在这减支规模中，国家石油公司Pemex就占到1,000亿披索。

墨西哥披索兑美元一度涨近5%，升破18披索的水准至17.962，但之后削减涨幅至大约3%，报18.35。

墨西哥通胀和央行指标利率图表：

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