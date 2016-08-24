标准普尔将墨西哥主权评级展望降至负面

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透墨西哥城8月23日 - 标准普尔周二下调墨西哥主权债信评级展望，从稳定下调至负面，并表示如果政府的债务或利息负担加剧，两年内可能下调评级。
墨西哥披索应声下跌，兑美元跌近1%。IPC股指.MXX跌逾1%。
标普在声明中称，确认墨西哥BBB+/A2的外币评级和A/A1的本币信用评级，但表示预计“未来24个月调降评级的机率至少为三分之一”。
该机构称，未来三年平均每年政府债务占国内生产总值(GDP)的比例将升至4%。标普预计，若美国经济保持稳定，则2016年墨西哥GDP增长略超2%，2017-2019年增长约3%。
“GDP增长缓慢将使政府难以实现其雄心勃勃的目标，即在未来三年稳定并逐步降低债务与GDP之比，”标普称。(完)
(编译 王丽鑫；审校 杜明霞)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透巴黎/米兰1月13日 - 对柴油车废气排放测试的调查持续扩大，欧洲汽车制造商周五遭卷入，法国检方盯上雷诺，英国当局则要求菲亚特克莱斯勒提供资料。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。