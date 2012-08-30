美国CIA特工遭墨西哥警察枪击--消息人士

美国退出TPP损害信心 呼吁美方关注美中关系--BBC访李显龙
路透新加坡3月1日 - 新加坡总理李显龙表示，美国退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)伤害外界对美国政策的信心，他呼吁美方“聚焦”与中国的关系。
路透墨西哥特雷斯玛丽亚斯8月29日电（记者 Ioan Grillo）---安全部门消息人士称，墨西哥联邦警察上周枪击并致伤两名美国中央情报局（CIA）特工。这起明显的故意枪击事件，可能令两国打击贩毒集团的合作受到影响。
上周五，两名经验丰富的CIA特工乘车前往一处墨西哥海军基地，进行与当地机构合作的培训工作，途中在墨西哥首都南部的一条道路上，他们挂着外交牌照的车辆遭到墨西哥联邦警察射击。
伤者没有性命之忧，已被送往医院接受治疗，他们车辆的轮胎和後挡风玻璃被子弹击中，同行还有一位墨西哥海军上校。
事发後，12名墨西哥警察被拘并接受质询，已被下令拘留40天。墨西哥联邦检察官发表初步声明称，这些警察误将美国人认为是犯罪分子。
但目击者告诉路透，持枪人员身穿便衣，开着没有标识的车辆进行追击。袭击事件发生在特雷斯玛丽亚斯镇（Tres Marias）附近公路的一个拐弯处。
“我们根本看不出他们是警察，他们看起来倒像是不法分子，”一位因有顾虑没有透露姓名的女性目击者说。
墨西哥一位不愿透露姓名的政府官员称，有证据显示，此次袭击是犯罪团伙成员与腐败的警察共同发起的，其他警察闻讯赶到并制止了惨案的发生。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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