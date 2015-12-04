墨西哥富豪称不会像扎克伯格那样把家族持股捐予慈善

路透墨西哥城12月3日（记者 Christine Murray） - 墨西哥亿万富豪斯利姆（Carlos Slim）周四称，他不会像扎克伯格那样把家族持有的股份捐予慈善。

本周早些时候，Facebook执行长扎克伯格宣布，将把他所持Facebook股份中的99%，捐予他将与妻子运营的一个新慈善项目。

当斯利姆被问及是否会将他家族持有的公司股份捐给他的基金会时，他给出了否定的答案。但他补充道，他的慈善项目并无预算限制。

他说，基金会不解决贫困的问题，创造就业才是消除贫困的关键。

他说：“创造就业需要企业投资，因此，我们不必把公司捐出去，我们需要做的是创办公司。”

斯利姆称扎克伯格的计划“非常好”，但政府已经有了解决贫困和教育问题的资源。

他说：“现在是管理和效率的问题。”

斯利姆向他的基金会捐赠的金额不菲，但他未具体说明究竟捐了多少。（完）