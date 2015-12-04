墨西哥富豪称不会像扎克伯格那样把家族持股捐予慈善

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
路透里约热内卢8月9日 - 韩国三星电子为里约奥运会砸下重金，而苹果则可能搞砸这一切。
路透墨西哥城12月3日（记者 Christine Murray） - 墨西哥亿万富豪斯利姆（Carlos Slim）周四称，他不会像扎克伯格那样把家族持有的股份捐予慈善。
本周早些时候，Facebook执行长扎克伯格宣布，将把他所持Facebook股份中的99%，捐予他将与妻子运营的一个新慈善项目。
当斯利姆被问及是否会将他家族持有的公司股份捐给他的基金会时，他给出了否定的答案。但他补充道，他的慈善项目并无预算限制。
他说，基金会不解决贫困的问题，创造就业才是消除贫困的关键。
他说：“创造就业需要企业投资，因此，我们不必把公司捐出去，我们需要做的是创办公司。”
斯利姆称扎克伯格的计划“非常好”，但政府已经有了解决贫困和教育问题的资源。
他说：“现在是管理和效率的问题。”
斯利姆向他的基金会捐赠的金额不菲，但他未具体说明究竟捐了多少。（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
路透里约热内卢8月9日 - 韩国三星电子为里约奥运会砸下重金，而苹果则可能搞砸这一切。
路透阿姆斯特丹8月9日 - 荷兰奥运代表团称，该国体操选手Yuri van Gelder在晋级吊环决赛后，彻夜外出饮酒，“严重”违反队内纪律，已经被驱逐出队。
路透里约热内卢8月8日 - 巴西人把足球迷式的激烈态度也带进了周一的里约奥运会赛场，他们疯狂地为本国运动员加油欢呼，同时对竞争对手毫不留情地起哄和嘲弄，这使那些不习惯这种“偏心眼”行为的奥运健儿感到很不舒服。