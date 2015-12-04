墨西哥富豪称不会像扎克伯格那样把家族持股捐予慈善

欧洲股市：微幅收低，Zodiac Aerospace获收购后股价暴涨
路透伦敦/米兰1月19日 - 欧洲股市周四下滑，但法国航空座椅生产商Zodiac Aerospace's 获Safran 提出以90亿美元收购后股价暴涨22.8%。
路透墨西哥城12月3日 - 墨西哥亿万富豪斯利姆(Carlos Slim)周四称，他不会像扎克伯格那样把家族持有的股份捐予慈善。
本周早些时候，Facebook执行长扎克伯格宣布，将把他所持Facebook股份中的99%，捐予他将与妻子运营的一个新慈善项目。
当斯利姆被问及是否会将他家族持有的公司股份捐给他的基金会时，他给出了否定的答案。但他补充道，他的慈善项目并无预算限制。
他说，基金会不解决贫困的问题，创造就业才是消除贫困的关键。
他说：“创造就业需要企业投资，因此，我们不必把公司捐出去，我们需要做的是创办公司。”
斯利姆称扎克伯格的计划“非常好”，但政府已经有了解决贫困和教育问题的资源。
他说：“现在是管理和效率的问题。”
斯利姆向他的基金会捐赠的金额不菲，但他未具体说明究竟捐了多少。(完)
编译 朱淑珍 审校 程芳
路透伦敦/米兰1月19日 - 欧洲股市周四下滑，但法国航空座椅生产商Zodiac Aerospace's 获Safran 提出以90亿美元收购后股价暴涨22.8%。
路透伦敦1月19日 - 英镑兑欧元周四触及10日高位，因欧洲央行总裁德拉吉发表谨慎的言论，英镑兑美元在之前几天因英国退欧问题经历了一番大起大落后今日回稳。
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