韩国寻求与墨西哥达成新的双边贸易协议

路透墨西哥城4月3日 - 韩国总统朴槿惠对墨西哥进行国事访问时接受报纸El Universal采访称，寻求与墨西哥达成新的双边贸易协议。墨西哥是韩国在拉丁美洲最大的贸易伙伴。

“我的期望是两国达成自由贸易协议，为墨西哥打开东北亚市场的新大门，为韩国提供进入拉美和北美市场的更好通道，”朴槿惠称。

虽然两国在2月都签署了跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)，但朴槿惠表示，与墨西哥的新协议也有意义，因为TPP的实施需要时间。(完)