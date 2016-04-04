韩国寻求与墨西哥达成新的双边贸易协议

惠普企业将收购云软件公司SimpliVity
路透1月17日 - 惠普企业(HPE) 周二表示，将以6.5亿美元现金收购云软件公司SimpliVity，希望在该快速增长的市场扩大混合云平台业务。
路透墨西哥城4月3日 - 韩国总统朴槿惠对墨西哥进行国事访问时接受报纸El Universal采访称，寻求与墨西哥达成新的双边贸易协议。墨西哥是韩国在拉丁美洲最大的贸易伙伴。
“我的期望是两国达成自由贸易协议，为墨西哥打开东北亚市场的新大门，为韩国提供进入拉美和北美市场的更好通道，”朴槿惠称。
虽然两国在2月都签署了跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)，但朴槿惠表示，与墨西哥的新协议也有意义，因为TPP的实施需要时间。(完)
(编译 王丽鑫；审校 张涛)
路透1月17日 - 惠普企业(HPE) 周二表示，将以6.5亿美元现金收购云软件公司SimpliVity，希望在该快速增长的市场扩大混合云平台业务。
路透迪拜1月17日 - 阿布扎比投资局(ADIA)总经理对China Finance表示，ADIA看到中国固定收益、房地产市场及小型企业的投资机会。ADIA是全球最大的主权财富基金之一。
路透日内瓦1月17日 - 联合国预计今明两年全球经济成长将从2016年的2.2%加快至2.7%和2.9%，并称英国退欧和美国当选总统特朗普的税收政策可能存在负面影响。