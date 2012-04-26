墨西哥启动行贿案调查 沃尔玛压力陡增

路透墨西哥城4月25日电---墨西哥周三表示,将对沃尔玛(Wal-Mart)(WMT.N)墨西哥子公司贿赂官员,以在该国扩大业务的指控展开调查,令沃尔玛压力增大.

墨西哥联邦审计官办公室称,已开始检查联邦文件和墨西哥沃尔玛Walmex WALMEXV.MX开设并经营卖场的许可.

审计官办公室还表示,将从美国当局索取此案相关信息,以开展调查,若发现公务员存在不当行为,政府将采取行动.

美国司法部已对沃尔玛可能违反境外腐败行为法(The Foreign Corrupt Practices Act)进行调查.沃尔玛没有立即对墨西哥的调查作出回应.

沃尔玛周三称,今年稍早安排在沃尔玛工作了8年的律师Tom Gean,负责监督其遵守境外腐败行为法.

沃尔玛还简要说明了高端律师和会计师正帮助其对该案以及全球范围遵守情况进行内部调查.

同在周三,一名股东起诉沃尔玛董事会和一些高阶主管,寻求弥补公司名誉,以及调查指控的代价.

沃尔玛股价周三收跌0.7%,报57.36美元,Walmex股价收涨3.7%,至37.55披索(peso).(完)

--编译 王丽鑫;审校 张明钧

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