中资支持的集团赢得墨西哥一个大型电信网络项目竞标

路透墨西哥城11月17日 - 墨西哥宣布，中资支持的集团赢得了在该国建设和运营一个批发移动网络项目的竞标。这是特朗普赢得美国大选后，墨西哥宣布的第一笔重大投资。

这一合同为这场一波三折的招标活动划上句号。此前该招标推迟了数次，最终只剩下一个投标者。

赢得竞标的集团是Altan。摩根士丹利(MS.N)旗下Morgan Stanley Infrastructure管理的一只基金是Altan的最大股东，持股33.38%。

Altan的第二大股东是中国和墨西哥2014年建立的中墨投资基金，持股23.36%。

该投资计划出炉之际，正值特朗普赢得大选后，墨西哥和美国关系蒙上不确定性阴云。特朗普曾威胁称，将从根本上动摇美墨贸易关系。墨西哥会因此付出巨大代价。

中墨投资基金迄今筹集了12亿美元，上述无线网络是该基金进行的第二笔投资。

一位熟悉情况的人士表示，中国已经为中墨投资基金出资10亿美元，其中7亿美元来自主权财富基金--中国投资有限责任公司，其余来自中国国家开发银行。该人士要求匿名。(完)