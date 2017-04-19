墨西哥称TPP协定或能在美国不参与的情况下继续执行

IMF希望欧元区对于希腊纾困假设条件更加切合实际
路透布鲁塞尔5月23日 - 国际货币基金组织(IMF)欧洲部门主管Poul Thomsen表示，IMF需要见到欧元区对希腊经济的假设更加切合实际，以及更多有关联合纾困的削减债务计划细节。
路透墨西哥城4月18日 - 墨西哥经济部长Ildefonso Guajardo周二表示，尽管美国退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)，该协定或许仍可在文字调整后继续执行。
TPP是由美国前总统奥巴马和日本所推动，希望藉此在经济快速成长的亚太地区抗衡中国的影响力。该协定的书写决定了，若无美国参与协定将无法落实。
Guajardo在一场活动中表示，但如果改由日本主导TPP，删掉这一但书或许亳无问题，墨西哥和其他成员国可能会评估没有美国参与下推动TPP的利弊。
“11国，而非12国的TPP，”他说到有关美国总统特朗普1月上任后宣布美国退出TPP后的剩余签约国。“但我们必须看看，在没有美国的情况下，越南等国是否将考虑同样的选项。”他补充道。
在美国退出后，澳洲、汶莱、加拿大、智利、日本、马来西亚、墨西哥、新西兰、秘鲁、新加坡和越南仍签署TPP，不过多数国家必定会延后批准。
TPP签约国料在亚太经合组织(APEC)峰会深入讨论贸易问题，今年的APEC峰会由越南主办。部长级会议则在5月起召开，元首级峰会则为11月。
自特朗普去年11月胜选以来，已有替代选择被提出，包括邀请中国加入TPP，以强化打造双边贸易协议的努力。(完)
(编译 戴素萍/张若琪 审校 郑茵/张荻)
路透布鲁塞尔5月23日 - 国际货币基金组织(IMF)欧洲部门主管Poul Thomsen表示，IMF需要见到欧元区对希腊经济的假设更加切合实际，以及更多有关联合纾困的削减债务计划细节。
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