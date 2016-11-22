特朗普政策的不确定性可能损及墨西哥经济成长--墨央行总裁

路透墨西哥城11月22日 - 墨西哥央行总裁卡斯腾斯在接受采访时称，美国当选总统特朗普将采取什么措施具有的不确定性，将较收紧货币政策对墨西哥经济成长的影响更大。

“(收紧货币政策)不是或将影响经济成长的主要因素，最重要的是，它与美国当选总统特朗普将采取政策的不确定性无法相比，”他在周二版的报纸El Financiero上称。(完)