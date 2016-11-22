特朗普政策的不确定性可能损及墨西哥经济成长--墨央行总裁

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透墨西哥城11月22日 - 墨西哥央行总裁卡斯腾斯在接受采访时称，美国当选总统特朗普将采取什么措施具有的不确定性，将较收紧货币政策对墨西哥经济成长的影响更大。
“(收紧货币政策)不是或将影响经济成长的主要因素，最重要的是，它与美国当选总统特朗普将采取政策的不确定性无法相比，”他在周二版的报纸El Financiero上称。(完)
(编译 于春红; 审校 王洋)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。