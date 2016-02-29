两位墨西哥前总统将特朗普比作希特勒

标题新闻：英国最大抵押贷款银行莱斯银行考虑在法兰克福设立分行，但尚未作出最终决定-消息
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(本文由路透中文网编译提供)
路透墨西哥城2月27日 - 墨西哥前总统卡尔德龙（Felipe Calderon）周六在墨西哥城的一次活动上对媒体表示，美国共和党总统参选人特朗普的政治言论带有种族偏见，让人想起了希特勒。
“他这种赞扬白人至上主义的言论不仅仅是反对移民。他的一言一行针对的是与他不同肤色的移民，这显然就是鼓吹种族主义。（他）在利用社会情绪，就像希特勒当年那样，”卡尔德龙说。
特朗普曾指责墨西哥将强奸犯及毒贩输出到美国，他并表示，将在边境建高墙，让墨西哥买单。
卡尔德龙于2006年至2012年担任墨西哥总统。
墨西哥另一位前总统福克斯（Vicente Fox）在CNN节目上接受安德森·库珀（Anderson Cooper）采访时也将特朗普比作希特勒。
“他让我想起了希特勒，”福克斯周五对库珀表示。(完)
编译：高良萍 发稿：程芳
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