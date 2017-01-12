墨西哥总统称愿与美国就贸易、安全和移民问题进行谈判

路透墨西哥城1月11日 - 墨西哥总统培尼亚周三称，墨西哥将寻求就贸易、安全和移民等问题，与美国即将上任的特朗普政府进行谈判，但不会为美墨边境墙付款。

培尼亚与数位外使交谈时称，他将继续推动北美自由贸易一体化。

他还表示，墨西哥将投资打造更为安全的边境，而非边境墙，但美国在移民问题上也应承担责任，应管控流入墨西哥的非法武器。

特朗普扬言将对美国车企在墨西哥制造的汽车课征重税，周三墨西哥披索兑美元跌至史上最低位22.04，该国股指也下挫。

在纽约举行的记者会上，特朗普重申下周就职后，美国将开始修建美墨边境墙。他称墨西哥将通过纳税或付款的方式来偿还建墙费用。(完)