墨西哥总统称愿与美国就贸易、安全和移民问题进行谈判

英国首相特雷莎·梅将当面向特朗普抗议美方泄露曼彻斯特爆炸案情报
路透伦敦5月25日 - 英国卫报报导称，在周四布鲁塞尔北约峰会上，英国首相特雷莎·梅将当面向特朗普提出对美国泄露曼彻斯特爆炸案情报的担忧。
路透墨西哥城1月11日 - 墨西哥总统培尼亚周三称，墨西哥将寻求就贸易、安全和移民等问题，与美国即将上任的特朗普政府进行谈判，但不会为美墨边境墙付款。
培尼亚与数位外使交谈时称，他将继续推动北美自由贸易一体化。
他还表示，墨西哥将投资打造更为安全的边境，而非边境墙，但美国在移民问题上也应承担责任，应管控流入墨西哥的非法武器。
特朗普扬言将对美国车企在墨西哥制造的汽车课征重税，周三墨西哥披索兑美元跌至史上最低位22.04，该国股指也下挫。
在纽约举行的记者会上，特朗普重申下周就职后，美国将开始修建美墨边境墙。他称墨西哥将通过纳税或付款的方式来偿还建墙费用。(完)
(编译 王琛；审校 龚芳)
路透伦敦5月25日 - 英国卫报报导称，在周四布鲁塞尔北约峰会上，英国首相特雷莎·梅将当面向特朗普提出对美国泄露曼彻斯特爆炸案情报的担忧。
路透5月25日 - 大曼彻斯特警方周四在推特上发文称，英国警方又逮捕了两名与曼彻斯特爆炸案有关联的男子，拘留人数至此增至八人。
路透华盛顿5月24日 - 美国参议院共和党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)周三表示，他还不清楚共和党要如何获得足够多的支持票来通过废除奥巴马医保的法案，但表示对另一个重头戏--税改法案持乐观态度。