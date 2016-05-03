墨经济部长称美总统参选人倡导的贸易保护主义将损害世界经济

路透华盛顿5月2日 （记者 Jason Lange） - 墨西哥经济部长瓜哈尔多（Guajardo）周一称，美国总统参选人倡导的更具保护主义倾向的贸易政策可能导致美国违反全球贸易协议，这将打击世界经济。

瓜哈尔多未对涉及的总统参选人指名道姓，但谈到了特朗普提出的对许多墨西哥商品征税35%的提议。瓜哈尔多称，该提议违反世界贸易组织（WTO）协议，若实施将引发混乱。

“（这）将意味着，你想要背弃世界贸易体系，并与之决裂。”瓜哈尔多接受路透采访称。

“如果那样的话，全世界将面临麻烦。”瓜哈尔多说道。他正在华盛顿参加与美国和加拿大贸易官员的会谈。

瓜哈尔多称，美国是全球最大经济体，其贸易伙伴对美国总统竞选中比通常情形下“更激烈”的反贸易论调感到担忧。

特朗普宣称，若当选将重新谈判北美自由贸易协定（NAFTA）。特朗普和民主党热门参选人希拉里均反对奥巴马政府推动的跨太平洋伙伴关系协定（TPP）。

瓜哈尔多称，美国相关总统参选人若当选是否会将提议付诸实践，还不得而知，因为贸易战将损害美国出口商，包括农业和汽车零部件企业。

“最终，他们会发声。”他说道。（完）