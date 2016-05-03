墨经济部长称美总统参选人倡导的贸易保护主义将损害世界经济

调查：分析师调降2016年澳洲经济增长预估 但资源产业料提供助力
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿5月2日 （记者 Jason Lange） - 墨西哥经济部长瓜哈尔多（Guajardo）周一称，美国总统参选人倡导的更具保护主义倾向的贸易政策可能导致美国违反全球贸易协议，这将打击世界经济。
瓜哈尔多未对涉及的总统参选人指名道姓，但谈到了特朗普提出的对许多墨西哥商品征税35%的提议。瓜哈尔多称，该提议违反世界贸易组织（WTO）协议，若实施将引发混乱。
“（这）将意味着，你想要背弃世界贸易体系，并与之决裂。”瓜哈尔多接受路透采访称。
“如果那样的话，全世界将面临麻烦。”瓜哈尔多说道。他正在华盛顿参加与美国和加拿大贸易官员的会谈。
瓜哈尔多称，美国是全球最大经济体，其贸易伙伴对美国总统竞选中比通常情形下“更激烈”的反贸易论调感到担忧。
特朗普宣称，若当选将重新谈判北美自由贸易协定（NAFTA）。特朗普和民主党热门参选人希拉里均反对奥巴马政府推动的跨太平洋伙伴关系协定（TPP）。
瓜哈尔多称，美国相关总统参选人若当选是否会将提议付诸实践，还不得而知，因为贸易战将损害美国出口商，包括农业和汽车零部件企业。
“最终，他们会发声。”他说道。（完）
编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 英国劳合社(Lloyd's of London)董事长John Nelson周二称，最晚将在4月中之前发布有关新设欧洲子公司的公告；该公司正为应对英国退出欧盟做准备。