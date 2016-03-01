墨西哥称11名孕妇感染寨卡病毒

《中国报摘》--中国证券报1月19日
--国务院国资委公布了新修订的《中央企业投资监督管理办法》和《中央企业境外投资监督管理办法》。办法首次引入了投资项目负面清单管理制度，并规定央企原则上不得在境外从事非主业投资，境外投资项目应当积极引入国有资本投资运营公司以及民间投资机构等入股。
(本文由路透中文网编译提供)
路透墨西哥城3月1日 - 墨西哥政府周一称，该国已证实121名寨卡病毒感染者中有11名孕妇。
墨西哥卫生部的报告显示，大多数病例出现在南部的恰帕斯州和瓦哈卡州。
其中八名孕妇来自恰帕斯州，两名孕妇来自瓦哈卡州，另外一名孕妇来自韦拉克鲁斯州。
墨西哥卫生部2月中旬时曾称，共有80例寨卡病毒感染者，其中有六名孕妇。(完)
编译：李富强 发稿：程芳
--国务院国资委公布了新修订的《中央企业投资监督管理办法》和《中央企业境外投资监督管理办法》。办法首次引入了投资项目负面清单管理制度，并规定央企原则上不得在境外从事非主业投资，境外投资项目应当积极引入国有资本投资运营公司以及民间投资机构等入股。
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