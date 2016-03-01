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货币新闻 | 2016年 3月 1日 星期二 14:06 BJT

墨西哥称11名孕妇感染寨卡病毒

(本文由路透中文网编译提供)

路透墨西哥城3月1日 - 墨西哥政府周一称，该国已证实121名寨卡病毒感染者中有11名孕妇。

墨西哥卫生部的报告显示，大多数病例出现在南部的恰帕斯州和瓦哈卡州。

其中八名孕妇来自恰帕斯州，两名孕妇来自瓦哈卡州，另外一名孕妇来自韦拉克鲁斯州。

墨西哥卫生部2月中旬时曾称，共有80例寨卡病毒感染者，其中有六名孕妇。(完)

编译：李富强 发稿：程芳

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