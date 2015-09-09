独家：墨西哥目前不可能考虑原油减产--墨国能源部长

路透墨西哥城9月8日 - 墨西哥能源部长Pedro Joaquin Coldwell周二对路透表示，目前墨国不可能考虑减产石油，而且其他石油输出国组织(OPEC)成员国或产油国也没有和墨西哥接触讨论国际油市。

在Coldwell这番评论之前，伊朗石油部长尚甘尼周二被引述称，伊朗支持任何可帮助油市复苏的举措。

“墨西哥并没有造成供应过剩，因为墨西哥的石油产量在逐渐减少，”Coldwell在墨西哥城一场能源论坛的间隙时说。

“我们的产量已在下滑，不可能接受减产要求，”他说。“这不是(我们会考虑的)选项。”

Coldwell并未专门回应伊朗官方通讯社Shana周二稍早的报导。该报导援引伊朗石油部长尚甘尼(Zanganeh)的话称，前来访问的墨西哥劳工部长Alfonso Navarrete已表示，如果OPEC开始参与油市管理，墨西哥愿意与OPEC合作。

委内瑞拉数月来一直在敦促OPEC召开紧急会议并与俄罗斯等非OPEC成员国合作，以遏制油价下挫，但委内瑞拉的努力尚未成功。

委内瑞拉总统马杜罗(Nicolas Maduro)周二表示，全球油价最低须为每桶70美元方能维持必要的石油投资。

马杜罗发表以上言论前曾访问越南、中国和卡塔尔。马杜罗希望在卡塔尔举行OPEC成员国首脑紧急峰会以扞卫油价。

然而OPEC相对富裕的那些成员国似乎对于召开峰会没有热情，去年他们推动OPEC改变策略，为扞卫市场份额而容忍油价下跌。(完)

(编译 李婷仪/孙国玉；审校 白云)

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