独家：墨西哥目前不可能考虑原油减产--墨国能源部长

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透墨西哥城9月8日 - 墨西哥能源部长Pedro Joaquin Coldwell周二对路透表示，目前墨国不可能考虑减产石油，而且其他石油输出国组织(OPEC)成员国或产油国也没有和墨西哥接触讨论国际油市。
在Coldwell这番评论之前，伊朗石油部长尚甘尼周二被引述称，伊朗支持任何可帮助油市复苏的举措。
“墨西哥并没有造成供应过剩，因为墨西哥的石油产量在逐渐减少，”Coldwell在墨西哥城一场能源论坛的间隙时说。
“我们的产量已在下滑，不可能接受减产要求，”他说。“这不是(我们会考虑的)选项。”
Coldwell并未专门回应伊朗官方通讯社Shana周二稍早的报导。该报导援引伊朗石油部长尚甘尼(Zanganeh)的话称，前来访问的墨西哥劳工部长Alfonso Navarrete已表示，如果OPEC开始参与油市管理，墨西哥愿意与OPEC合作。
委内瑞拉数月来一直在敦促OPEC召开紧急会议并与俄罗斯等非OPEC成员国合作，以遏制油价下挫，但委内瑞拉的努力尚未成功。
委内瑞拉总统马杜罗(Nicolas Maduro)周二表示，全球油价最低须为每桶70美元方能维持必要的石油投资。
马杜罗发表以上言论前曾访问越南、中国和卡塔尔。马杜罗希望在卡塔尔举行OPEC成员国首脑紧急峰会以扞卫油价。
然而OPEC相对富裕的那些成员国似乎对于召开峰会没有热情，去年他们推动OPEC改变策略，为扞卫市场份额而容忍油价下跌。(完)
(编译 李婷仪/孙国玉；审校 白云)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。