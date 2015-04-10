蒙古称蒙中跨境新铁路对蒙国煤炭销售至关重要

安邦人寿三个月内禁止申报新产品 产品开发工作需整改--保监会
路透北京5月5日 - 中国保监会周五称，安邦人寿近期报送的“安邦长寿安享5号年金保险”规避中短存续期产品的有关监管规定，扰乱市场秩序，禁止其自今日起的三个月内申报新产品，并立即停止使用上述产品。
路透乌兰巴托4月9日（记者 Terrence Edwards） - 蒙古国一名部长周四称，重振蒙古大型煤矿Tavan Tolgoi的40亿美元协议包括建设一条跨境铁路的延长线。
蒙古的矿业繁荣已经放缓，该国不愿将矿业资产控制权给予中国是其中部分原因。蒙古超过90%的矿产出口面向中国。
Mendsaikhan Enkhsaikhan部长在一个煤炭会议上称，中国神华(601088.SS)对于蒙古向中国和其他客户销售Tavan Tolgoi煤矿的动力煤非常重要。Tavan Tolgoi是蒙古最大的动力煤煤矿。
他的评论表明蒙古的态度与过去几年大为不同；中国试图控制蒙古的矿山后，蒙古采取行动阻止交易，引发蒙古的外国投资下降，去年降幅达74%。
Enkhsaikhan称，神华及其合作伙伴计划建设长达265公里的铁路，连接Tavan Tolgoi和中国边境，这是一项投资协议的部分内容，需待批准。
蒙古要求投资者为该矿的发展投资40亿美元。Enkhsaikhan表示，蒙古将获得2亿美元的预付款，同时保持全部的控制权。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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路透北京5月5日 - 中国保监会周五称，安邦人寿近期报送的“安邦长寿安享5号年金保险”规避中短存续期产品的有关监管规定，扰乱市场秩序，禁止其自今日起的三个月内申报新产品，并立即停止使用上述产品。
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指标 4月中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构数