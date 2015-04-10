蒙古称蒙中跨境新铁路对蒙国煤炭销售至关重要

路透乌兰巴托4月9日（记者 Terrence Edwards） - 蒙古国一名部长周四称，重振蒙古大型煤矿Tavan Tolgoi的40亿美元协议包括建设一条跨境铁路的延长线。

蒙古的矿业繁荣已经放缓，该国不愿将矿业资产控制权给予中国是其中部分原因。蒙古超过90%的矿产出口面向中国。

Mendsaikhan Enkhsaikhan部长在一个煤炭会议上称，中国神华(601088.SS)对于蒙古向中国和其他客户销售Tavan Tolgoi煤矿的动力煤非常重要。Tavan Tolgoi是蒙古最大的动力煤煤矿。

他的评论表明蒙古的态度与过去几年大为不同；中国试图控制蒙古的矿山后，蒙古采取行动阻止交易，引发蒙古的外国投资下降，去年降幅达74%。

Enkhsaikhan称，神华及其合作伙伴计划建设长达265公里的铁路，连接Tavan Tolgoi和中国边境，这是一项投资协议的部分内容，需待批准。

蒙古要求投资者为该矿的发展投资40亿美元。Enkhsaikhan表示，蒙古将获得2亿美元的预付款，同时保持全部的控制权。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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