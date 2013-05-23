伊朗前总统被取消参选资格批评当局

路透迪拜5月23日 - 伊朗反对派网站Kaleme周四称，前总统拉夫桑贾尼严厉指责伊朗领导层，两天前他被取消了参加下个月总统选举的资格。

该网站报道称，拉夫桑贾尼周三对他的竞选团队说道：“我认为，即使是事先计划好的，伊朗也不会被管理得更糟糕。”该网站在伊朗国内有一定影响力。

“我不想屈服于他们的宣传和攻击，但是愚昧让人焦虑。他们难道不知道自己在做什么吗？”

这些评论看起来肯定会激化伊朗宗教领导人和反对派组织之间的分歧。

拉夫桑贾尼现年78岁，在最后时刻以改革派候选人的身份加入了定于6月14日举行的总统选举，很多人认为这场选举将会是保守的强硬派之间的角逐。

但是审查所有候选人的宪监会(Guardian Council)周二取消了拉夫桑贾尼的资格，并取消了现任总统艾哈迈迪内贾德一位盟友马沙伊的参选资格。

拉夫桑贾尼并未特别指明上述评论中所指的对象是谁。2009年艾哈迈迪内贾德有争议的再次当选总统后爆发了动乱，拉夫桑贾尼抨击了当局对动乱民众的强硬动作，之后他被视为对当权派的威胁。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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