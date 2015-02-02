《路透早报》--2月3日

[今日看点]

经济数据：

--澳洲12月建筑许可(0030GMT)

--澳洲12月商品/服务贸易收支(0030GMT)

--瑞士12月贸易收支(0700GMT)

--英国1月Markit/CIPS建筑业PMI(0930GMT)

--欧元区12月生产者物价指数(PPI)(1000GMT)

--意大利1月消费者物价指数(CPI)初值(1000GMT)

--加拿大12月PPI(1330GMT)

--美国1月ISM纽约企业活动指数(1445GMT)

--美国12月耐久财订单修正值和工厂订单(1500GMT)

--美国2月IBD经济乐观指数(1500GMT)

--美国1月国内汽车销售年率

--韩国1月外汇储备(2100GMT)

--新西兰第四季就业报告(2145GMT)

--澳洲1月AIG服务业指数(2230GMT)

重大经济事件及官员讲话：

--澳洲央行利率决定(0330GMT)。

--韩国央行将发布1月利率会议记录(0700GMT)。

--印度央行举行货币政策委员会会议。

--挪威央行理事Birger Vikoren在一个研讨会上讲话。

--希腊财政部长瓦鲁法基斯会见意大利财长帕多安。

--美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德就“美国以及国际经济和货币政策”发表讲话(1500GMT)

--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔就“目标导向的货币政策报告”发表讲话(1745GMT)。

美国重要企业业绩：安泰、迪士尼、联合包裹(优比速,UPS)等。

以下为2月2日下午5:00至2月3日早上7:00重大新闻与市场摘要

[重大数据或新闻]

--美国消费者支出录得2009年底来最大降幅，通胀率进一步远离目标

美国商务部表示，12月消费者支出下降0.3%，这是2009年9月以来最大月度降幅。看似美国家庭将汽油价格下降带来的额外资金储蓄了起来，这可能提振未来的消费。汽油价格回落导致12月物价压力减弱，一些关键通胀指标进一步远离美联储的2%目标。12月个人消费支出(PCE)物价指数较前月下降0.2%，与11月跌幅相同；较上年同期上涨0.7%，为2009年10月以来最小涨幅。另一项数据显示，1月制造业活动增速放缓，表明经济活动在首季初继续降温。

数据公布后，美国股市走低。美国公债价格下降，美元指数走软。

* 表格：美国12月个人所得较前月增加0.3%，预估为增加0.2%

* 美国数据：ISM-1月制造业指数为53.5，预估为54.5

--希腊财长称可以动用金融工具脱离“债奴”处境

希腊财政部长瓦鲁法基斯周一稍晚发表一份声明指出，该国或许可以运用金融工具脱离“债奴”处境，但他亦称不会放弃寻求减轻整体债务负担的努力。瓦鲁法基斯称先前的有些言论遭到错误解读。瓦鲁法基斯周一在伦敦与投资人见面，解释希腊新政府对于以新债务协议取代国际纾困的构想。

德国财长朔伊布勒周一接受路透专访时表示，德国不会接受单方修改希腊的救助方案。他并称，准备与瓦鲁法基斯会面。

--奥巴马总统提出3.99万亿美元预算案，遭到共和党嘲笑

美国总统奥巴马提出的3.99万亿美元预算案，遭到共和党嘲笑，并引发关于税务改革、基础设施支出以及哪个政党最能代表中产阶级的论战。在2016财政年度预算蓝图中，奥巴马建议实施一系列项目来帮助中产阶级，为此他需要对企业和富裕人群加税。奥巴马还寻求证明，美国能够以对财政负责的态度来增加支出。该预算案预测赤字为4,740亿美元，是美国国内生产总值(GDP)的2.5%，属于经济学家认为可以持续的水平。这个预算蓝图是一种政治文件，必须由国会批准才能生效。

--工行完成收购标银公众多数股权，合资公司专注全球交易业务

全球市值最大银行--中国工商银行周一表示，已于2月1日就收购标准银行公众有限公司60%股权与南非标准银行集团完成交割程序，收购后的标银公众将专注全球交易业务。工行新闻稿称，收购完成后，标银公众将成为一家专注于全球交易业务的银行，通过其在伦敦、纽约、新加坡、迪拜、东京、香港和上海的分支机构，为全球客户提供商品、外汇、利率、信用、股权等交易服务。

--光大证券收购新鸿基金融七成股权，初步代价40.95亿港元

香港主要华资券商--新鸿基有限公司周一称，同意向中国光大证券出售旗下经纪及财富管理业务的70%权益，初步代价40.95亿港元。是次出售的子公司SHKFGL主要透过新鸿基金融在香港、澳门及中国内地从事经纪及财富管理服务，客户包括零售、企业及机构。新鸿基公司称，预期将从是次交易录得收益约28.64亿港元。

--美股业绩：

* 石油公司艾克森美孚公布，季度获利下降21%，因低油价对该公司构成不利影响。不过这样的业绩仍超过华尔街预期，得益于税务调整以及其旗下化学部门获利提高。该公司第四季获利为65.7亿美元，合每股盈余1.56美元，分析师预估为每股盈余1.34美元。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周一上扬，市场对希腊达成债务协议的寄望，推升美股尾盘攀升，且油价反弹也推高能源股。

道琼工业指数大涨196.09点，或1.14%，至17,361.04点；标准普尔500指数收高25.86点，或1.3%，至2,020.85点；Nasdaq指数升41.45点，或0.89%，至4,676.69点。[.NCN] --西班牙和意大利股市下挫，令欧股受压，因投资人愈发担心希腊债务磋商对欧元区其他二线国家可能造成的后果。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收高0.2%，报1,467.73点。

英国富时100指数升0.49%，收报6,782.55点；德国DAX指数收高1.25%，收报10,828.01点；法国CAC 40指数升0.51%，收报4,627.67点。

汇市:

--美元兑瑞郎触及逾两周高位，因迹象显示瑞士央行努力打压瑞郎。但美元兑欧元下滑，因美国经济数据令人失望。

美元兑瑞郎纽约尾盘报0.92745瑞郎，升1.14%；欧元兑美元尾盘升0.52%，报1.1339美元，兑瑞郎大涨1.3%，报1.0509瑞郎，盘中亦升至逾两周最高的1.0591瑞郎。美元兑日圆大致持稳，报117.53日圆；美元指数尾盘跌0.28%，报94.54。

债市: --美国公债价格小涨，30年期公债收益率徘徊在纪录低点附近，因美国消费者支出和制造业活动数据令人失望，且股市波动引发对公债的避险需求。

在清淡且震荡的交投中，指标10年期公债尾盘升3/32，收益率报1.669%，当日跌1个基点。30年期长债价格升6/32，收益率报2.250%，跌1个基点。

--希腊公债收益率激升的走势停滞，因希腊新政府向欧盟伙伴提出新债务协议，市场分析师认为，协议的对抗性比之前低。

希腊10年期公债收益率收盘时持稳在11.40%，稍早一度大跌30个基点，报11.14%。意大利10年期公债收益率大致持稳在1.62%；德国10年期公债收益一度追平0.299%的纪录低点，之后小涨，收盘报约0.31%。

油市:

--油价劲扬，过去两个交易日累计攀升11%，因部分投资者押注油价在经历长达七个月的跌势后已经触底，但部分市场人士仍持谨慎态度。

布兰特原油期货结算价涨1.76美元，或3.3%，报每桶54.75美元。美国原油期货收升1.33美元，或2.8%，收报每桶49.36美元。布兰特较美国原油期货溢价升至每桶5美元之上，为11月以来最高。

金属市场:

--金价从低位反弹，因美国经济数据意外低于预期，引发少量对黄金的避险买盘。金价稍早下跌超过1%，因黄金在1月录得三年来最大月度涨幅后，买家锁定获利。

1945 GMT，现货金下跌0.3%，报每盎司1,279.51美元。美国4月期金结算价跌0.2%，报每盎司1,276.90美元。

--期铜持稳，因寄望中国制造业成长疲弱将会促使该国祭出更多刺激举措，且油价反弹。但对希腊试图推翻撙节举措的担忧令铜价上行受限。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜仅小涨0.09%，收报每吨5,500美元，上周五劲扬2%。上海期货交易所交投最活跃的4月期铜跳涨2.8%，报每吨40,290元人民币。(完)

(整理 李爽 审校 张涛)

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