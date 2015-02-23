本田汽车意外宣布社长伊东孝绅将于6月底卸任

中国太保董事长拟调任浦发银行 浦发行董事长退休
路透上海4月13日 - 中国上海两家市属金融机构的“掌舵人”同时出现变化。据上市公司周三晚公告，浦发银行董事长吉晓辉因年龄原因辞职；中国太保董事会高国富辞去太保职务，并被浦发银行提名为新董事人选。
路透东京2月23日 - 本田汽车(7267.T)周一意外宣布，社长伊东孝绅将在6月底卸任，由常务执行董事八郷隆弘接任。伊东孝绅已经担任本田汽车社长六年。
八郷隆弘是工程师出身，今年55岁，他在1982年加入本田汽车，曾在美国、中国和英国等地任职。
本田是日本第三大汽车生产商，但过去一年由于质量问题，对其畅销车型飞度(Fit)混合动力紧凑型车进行了数次召回。(完)
(编译 李春喜 审校 高琦)
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路透上海3月31日 - 中国网络招聘领先企业--智联招聘发布最新调查报告称，伴随着一线城市的高房价，高物价，以及雾霾等环境问题的日益凸显，一线城市不再是白领的唯一选择，大都市人才溢出现象初现端倪。
路透香港3月28日 - 渣打银行 发言人周二称，该行私人银行部门约有11名驻香港的员工将离职，其中包括一名董事总经理。