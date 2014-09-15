良好的公司治理会促使股价上涨--研究

路透伦敦9月15日 - 周一公布的一份最新研究显示，良好的公司治理以及聚焦于环境和社会议题会促使公司股价上涨。

牛津大学史密斯企业与环境学院(Smith School of Enterprise and the Environment)与Arabesque Asset Management的这份研究表明，这种活动会降低企业的资本成本，最终会带来现金流。

研究显示，良好的工作关系、环境管理以及管理人员薪酬等因素，对企业改善有很大影响。这份研究基于近200份学术研究、行业报告和书籍。(完)

(编译 杜明霞；审校 高琦)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。