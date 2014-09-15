良好的公司治理会促使股价上涨--研究

法国大选在即 美国基金投资者最近一周减码欧股基金--理柏
路透纽约4月20日 - 汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周四公布的数据显示，备受关注的法国总统大选在即，投资者买进避险的美国黄金与债券基金，同时减少购买欧股基金。
路透伦敦9月15日 - 周一公布的一份最新研究显示，良好的公司治理以及聚焦于环境和社会议题会促使公司股价上涨。
牛津大学史密斯企业与环境学院(Smith School of Enterprise and the Environment)与Arabesque Asset Management的这份研究表明，这种活动会降低企业的资本成本，最终会带来现金流。
研究显示，良好的工作关系、环境管理以及管理人员薪酬等因素，对企业改善有很大影响。这份研究基于近200份学术研究、行业报告和书籍。(完)
(编译 杜明霞；审校 高琦)
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路透华盛顿4月20日 - 墨西哥财长Jose Antonio Meade周三晚间表示，墨国披索颇具竞争力”，尽管可能出现几波震荡，但未来可望进一步走强。
路透首尔4月21日 - 一位业内消息人士周五告诉路透，韩国政府和钢铁行业应考虑针对“美国贸易保护主义加剧”可以采取的各种措施，包括向世界贸易组织(WTO)申诉。