马航MH17航班在乌克兰东部是被俄制导弹击落--报告

荷兰安全委员会周二在其最终调查报告中称，2014年7月在乌克兰东部坠毁的马航MH17航班是被俄制山毛榉(Buk)导弹击落。 当时机上298人全部丧生。这份备受期待的报告并未指明导弹是由哪方发射。荷兰安全委员会并称，俄罗斯不同意报告关于弹头及导弹型号的结论。路透