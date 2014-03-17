马航失踪客机相关时间表

路透3月17日 -马来西亚航空MASM.KL一架客机3月8日(周六)凌晨由吉隆坡飞往北京的途中从雷达屏幕上消失。以下是围绕这一事件整理的时间表：

3月8日(周六)

--马航MH370航班于周五1641GMT离港，原定于同一天2230GMT到达北京。该航班飞机为波音(BA.N)777-200ER客机，载有227名乘客和12名机组人员。

--1707GMT，飞机起飞和爬升后，最后一次向地面发回ACARS数据，包括发动机维护数据，随后该系统关闭。

--几分钟后：驾驶舱的某个人向马来西亚空管说“好的，晚安”。这是MH370航班发出的最后一句话。

--1721GMT，飞机从空管雷达屏幕上消失，因向雷达发送识别信息的应答器关闭。越南民航局(Civil Aviation Authority ofVietnam)表示，飞机在飞越马来西亚与越南胡志明市之间海域时未能在预定的1721GMT时间登记。马来西亚当局认为飞机上的某个人关闭了通讯系统，并大幅改变航向，向西飞行。

--1815GMT，马来西亚军方雷达发现MH370航班位于普吉岛南部的马六甲海峡，此处在已知最后位置以西数百英里。

--周六0011GMT，根据卫星追踪数据，最后一次收到飞机发出的信号。对此进行分析的结论是，该机所在的可能地点位于两个狭长地带：一个是泰国北部至哈萨克斯坦的狭长地带，另一个是从印尼至南印度洋之间的狭长地带。

--马来西亚搜救船只在飞机最后联系时所在海域未发现残骸。越南方面表示，该国水域内见到大片油迹和烟柱。

--马航失踪航班旅客名单中一名奥地利人和一名意大利人实际上并未登机，他们称护照失窃。

3月9日(周日)

--马来西亚航空公司称做好最坏准备，并与专门从事灾难恢复的美国公司合作。

--雷达显示，客机失联前可能从原定飞往北京的路线返航。

--国际刑事警察组织称，至少有两个记录在案的遗失或被盗护照被乘客冒用，且正在“检查其他可疑护照”。

--一名在马来西亚参与调查的消息人士对路透表示，调查人员缩小调查范围，重点调查客机在飞行中解体的可能性。

3月10日(周一)

--美国对其间谍卫星成像图进行分析，未发现有空中爆炸迹象。

--来自七个国家的数十艘舰船和飞机，在马来西亚周边海域和越南南部海域搜寻。有关飞机是否遭遇炸弹袭击或劫持而导致坠毁的疑问增加。

--马来西亚民用航空管理局主管Azharuddin Abdul Rahmanthe称，不能排除劫机可能，并称该起失联是民航史上前所未见的谜团。

--分析师称，马航370航班的消失可能打乱马航要在2014年底前扭亏为盈的计划。马航股票在周一跌至纪录低点。

3月11日(周二)

--国际刑警组织秘书长Ronald Noble称，两名使用被盗护照登记的乘客是伊朗人，年龄分别为18和29岁，两人都是使用真实护照进入马来西亚。Noble指出，“我们获得的讯息越多，就越倾向于认为这不是一起恐怖袭击。”

--马来西亚警务首长表示，那名年纪较轻的冒用护照者看似是非法移民，他的母亲此前就在法兰克福等待儿子，目前已经与当局联系。

--马来西亚警方称，他们正在调查失联客机上乘客和机组人员存在个人和心理问题的可能性，同时也在研究飞机被劫持、破坏或发生机械故障的可能性。

--马来西亚一位高层官员对路透表示，军方认为失联客机曾经转向，飞机在该国以东海域与民航空管进行最后一次联系后，折向西方飞行数百公里。该军官称飞机进入了马六甲海峡，这里是马来西亚的西部海域，是全球最繁忙的船运线路之一。

--科罗拉多州的一家公司推出“众包”搜索活动，请求公众帮助梳理和分析超过1,200平方英里（3,200平方公里）的高分辨率卫星图像，以寻找任何失踪客机残骸的迹象。

3月12日(周三)

--对马航失联客机的搜索范围已经从中国扩大至印度，相关当局试图找出失踪近五天的飞机下落。

3月13日(周四)

--马来西亚交通部长Hishamuddin Hussein表示，关于马航失联飞机在从雷达屏幕消失后可能继续飞行几小时的报导不实。

3月14日(周五)

--熟悉调查的消息人士对路透称，军用雷达跟踪的证据显示，马航失联客机人为操纵飞过马来半岛，飞向安达曼群岛。

--发动机制造商罗尔斯-罗伊斯表示，有报导指称马来西亚航空客机在从雷达屏幕上消失后继续飞行数个小时，这样的说法并不正确，与马来西亚政府当局看法一致。

--新华社引述中国海上搜救中心称，中国交通运输部所属的“海巡31轮”已从泰国湾附近的搜寻区域驶离，向马六甲海峡划定海域航行，并展开搜寻工作。

3月15日(周六)

--马来西亚总理纳吉布称，马航失联客机在有人蓄意关闭通讯和追踪系统后改变了航向。这是马航客机失联后纳吉布首次召开记者会。在纳吉布结束新闻发布会后不久，警方开始搜查失联客机机长住所，寻找有关他是否曾参与不当行为的证据。

3月16日(周日)

--马来西亚警方一位高级官员称，警方已对马航失联客机副机长的住所进行过搜查。

--印度官员表示，应马来西亚政府的请求，暂停搜寻失联马航客机。

--外交人士称，马来西亚已寻求国际社会协调合作，以在北至里海、南至南印度洋的两个狭长地带搜寻马航失联客机。

3月17日(周一)

--马来西亚一位高级警官称，该国警方正在对马航MH370客机乘客中的一名飞行工程师进行调查，同时也在重点调查飞行员及客机上其他具有飞行专业知识的人员。 (完)

(整理 杜明霞；审校 徐文焰)

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