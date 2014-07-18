版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2014年 7月 18日 星期五 13:38 BJT

马航一客机在乌克兰东部疑遭击落 298人全部遇难

马来西亚航空MH17客机周四在乌克兰东部疑遭击落，机上298人全部丧生，这起惨剧可能令俄罗斯与西方国家之间的对峙局面加深。这架客机是从荷兰阿姆斯特丹飞往马来西亚吉隆坡的波音777飞机。消息传出后，债市应声大涨，股市挫至日低，金价走强。图为飞机坠毁现场。路透
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐