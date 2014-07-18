马航一客机在乌克兰东部疑遭击落 298人全部遇难

马来西亚航空MH17客机周四在乌克兰东部疑遭击落，机上298人全部丧生，这起惨剧可能令俄罗斯与西方国家之间的对峙局面加深。这架客机是从荷兰阿姆斯特丹飞往马来西亚吉隆坡的波音777飞机。消息传出后，债市应声大涨，股市挫至日低，金价走强。图为飞机坠毁现场。路透