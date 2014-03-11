马来西亚军方称曾在马六甲海峡追踪到失踪的马航飞机

路透吉隆坡3月11日 -一位马来西亚军方消息人士告诉路透，马来西亚军方相信曾在马六甲海峡上空通过雷达追踪到失踪的马航客机，距离这架飞机最后一次与民航管理局联系的地点很远。

马来西亚航空周六表示，与这架飞机的最后一次联系是在哥打巴鲁市以东海域。机上有227名乘客和12名机组人员。

“飞机在经过哥打巴鲁市之后改变了航线，进入马六甲海峡上空，”该军方官员告诉路透。

马来西亚每日新闻报(Berita Harian)周二稍早援引空军军官RodzaliDaud的话称，军方雷达最后一次侦查到该架客机是在周六凌晨2:40，在马六甲海峡北端的霹雳岛附近。飞行高度约为9,000米。

报纸援引Rodzali的话称，“控制塔最后一次侦查到飞机是凌晨2.40，在霹雳岛附近，然后信号消失。”

一位非军方的消息人士称，有关方面正在对该报导进行核查。

“民航部和搜救救援队在调查该报导，”该消息人士称。“有许多这类报导。”

如果军方报告的消息属实，就意味着飞机能够维持平飞高度，并在应答机和其他追踪系统明显关闭的情况下飞行大约500公里。

继最初将搜救工作重点锁定在中国南海之后，马来西亚已经将范围扩大至马六甲海峡。(完)

(编译 李春喜 审校 徐文焰)

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