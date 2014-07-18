国际社会要求调查马航客机坠毁事件

路透乌克兰HRABOVE 7月18日（记者 Anton Zverev） - 马航MASM.KL一架客机周四在乌克兰东部被击落，机上298人全部丧生，各国领导人要求对该事件进行国际调查。

一名美国官员称，美国政府强烈怀疑将这架从阿姆斯特丹飞往吉隆坡的波音777客机击落的地对空导弹是亲俄乌克兰分离主义者发射的。

该官员匿名表示，没有证据显示乌克兰政府军发射了导弹。美国副总统拜登在底特律称，该客机显然是“被炸飞的”。

澳大利亚总理阿博特在认定事件责任上似乎比其他西方领导人更强烈，周五要求俄政府回答有关“俄罗斯所支持叛军”的问题，他说叛军是事件的幕后黑手。

坠毁的客机上有超过20名澳大利亚人。荷兰受到的影响最大，机上有154名荷兰乘客。

该机坠毁的地点在Hrabove村庄附近，距离俄乌边境约40公里，接近叛军控制的顿涅茨克地区首府。

乌克兰指控获得俄罗斯军方情报官员支持的亲俄武装分子发射了一枚远程SA-11地对空导弹。顿涅茨克人民共和国领导人否认与该事件相关，称乌克兰空军一架飞机将该客机击落。

俄罗斯总统普京将事件归罪于乌克兰政府，称乌方在两周前停火决定未能执行后，恢复对反政府军的攻势。普京称，这是一场“悲剧”，但未说明是谁击落了这架客机。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。