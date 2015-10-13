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时事要闻 | 2015年 10月 14日 星期三 07:08 BJT

马航MH17航班在乌克兰东部是被俄制导弹击落--报告

路透荷兰10月13日 - 荷兰安全委员会周二在其最终调查报告中称，2014年7月在乌克兰东部坠毁的马航MH17航班是被俄制山毛榉(Buk)导弹击落。 当时机上298人全部丧生。

这份备受期待的报告并未指明导弹是由哪方发射。

荷兰安全委员会并称，俄罗斯不同意报告关于弹头及导弹型号的结论。(完)

(翻译 张荻； 审校 张涛)

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