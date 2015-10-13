马航MH17航班在乌克兰东部是被俄制导弹击落--报告

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透荷兰10月13日 - 荷兰安全委员会周二在其最终调查报告中称，2014年7月在乌克兰东部坠毁的马航MH17航班是被俄制山毛榉(Buk)导弹击落。 当时机上298人全部丧生。
这份备受期待的报告并未指明导弹是由哪方发射。
荷兰安全委员会并称，俄罗斯不同意报告关于弹头及导弹型号的结论。(完)
(翻译 张荻； 审校 张涛)
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。