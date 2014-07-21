马航可能面临全球诉讼和巨额索赔

多位航空业律师称，马来西亚航空公司想要避免因MH17客机坠毁事件面临巨大法律风险，或许需要说服多个国家的法官，证明其安排客机飞越战火纷飞的乌克兰东部上空并无过失。律师对路透表示，预计至少会有一部分遇难者家庭起诉马航，要求其支付比国际协议规定数额更高的赔偿金。图为马航坠毁航班的残骸。路透