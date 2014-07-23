马航重组计划可能最早于8月底公布--消息人士

路透吉隆坡7月22日 - 两位了解情况的消息人士称，马来西亚航空公司MASM.KL重组计划可能最早于8月底公布。马航一架客机在乌克兰坠毁，这是该航空公司今年遭遇的第二起灾难。

马来西亚政府的战略投资基金--马来西亚国库控股公司(Khazanah Nasional Bhd)曾于6月表示，将在6-12个月内公布马航重组计划。在3月MH370客机失联后，业务大幅下降，导致马航将在2015年中期前耗尽资金储备。

由于本土及长途航线竞争激烈，马航已连续三年亏损，并在今年1-3月创下两年来最差的季度表现。

马航的69%股权由马来西亚国库控股公司持有。

消息人士称，马航料将在下月中旬发布第二季业绩后公布重组计划。由于重组一事尚属保密，因此消息人士要求匿名。

上述消息人士本月对路透表示，Khazanah计划首先将马航私有化。过去10年中，Khazanah已向马航注资逾50亿马币(合15.8亿美元)。

Khazanah一位发言人表示，“我们不对臆测性报导发表评论。”马航亦拒绝评论。

分析师称，马航4-6月的业绩同样会非常糟糕。马来西亚券商Maybank IB Research股市分析师Mohshin Aziz称，他预计马航第二季业绩将是迄今最差的季度业绩。

今年以来马航股价累计跌35%。据汤森路透数据，13位分析师中的11位给予马航股票的投资评级为“卖出”或“强力卖出”。(完)

(编译 于春红; 审校 张涛)

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