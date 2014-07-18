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时事要闻 | 2014年 7月 18日 星期五 14:35 BJT

乌克兰已寻获马航坠毁客机第二个飞行纪录器

路透乌克兰7月18日 - 据一名在搜索现场的路透摄影记者表示，在乌克兰东部坠毁的马来西亚客机上，第二个飞行纪录器周五已由搜救人员寻获。

当地的亲俄分离主义份子周四表示，周四已找到一个“黑盒子”飞行纪录器。(完)

(编译 蔡美珍；审校 田建华)

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