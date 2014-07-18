乌克兰已寻获马航坠毁客机第二个飞行纪录器

韩国检方指控前总统朴槿惠及乐天会长辛东彬涉嫌受贿和行贿
路透首尔4月17日 - 韩国检方周一指控前总统朴槿惠及韩国乐天集团会长辛东彬涉嫌受贿和行贿；这是令韩国举国震动的腐败丑闻的最新进展。
路透乌克兰7月18日 - 据一名在搜索现场的路透摄影记者表示，在乌克兰东部坠毁的马来西亚客机上，第二个飞行纪录器周五已由搜救人员寻获。
当地的亲俄分离主义份子周四表示，周四已找到一个“黑盒子”飞行纪录器。(完)
(编译 蔡美珍；审校 田建华)
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路透首尔4月17日 - 韩国检方周一指控前总统朴槿惠及韩国乐天集团会长辛东彬涉嫌受贿和行贿；这是令韩国举国震动的腐败丑闻的最新进展。
路透首尔4月17日 - 美国副总统彭斯周一警告朝鲜称，美国和韩国都不会容忍朝鲜进一步进行导弹发射或核试验活动，美方打击叙利亚的行动显示出了美国对此的决心。
路透北京4月17日 - 中国周一重申，反对在韩国部署美国的萨德反导弹系统。 中国外交部发言人陆慷在例行记者会上表达了中国对部署萨德系统的反对，并敦促各方合作以维持该地区的和平与稳定。 韩国代总统黄教安和正在访韩的美国副总统彭斯周一重申，计划推进部署萨德反导系统。 中国认为，该系统功能强大的雷达对其安全构成威胁。而美国与韩国均表示，该系统只是为了防御朝鲜的导弹。(完) (编译 李春喜/张涛；审校 王洋/艾茂林)