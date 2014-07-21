乌克兰叛军称找到了可能是黑匣子的“物品”

法国选民怀疑两位候选人都无力解决失业和安全两大议题--民调
路透巴黎4月30日 - 周日公布的民调发现，在距离法国总统大选决胜轮投票只有一周之际，很多选民怀疑这两位候选人都不能解决长期性失业和安全问题。
路透乌克兰顿涅茨克7月20日 - 乌克兰叛军领导人周日称，找到了可能是马航坠毁客机的黑匣子，但需要专家进行确认。
“找到的一些物品可能是黑匣子，这些物品已经被送往顿涅茨克，在我们的控制下。”顿涅茨克亲俄领袖Aleksander Borodai在记者会上说道。
“我们无法准确认出黑匣子的样子，不过我们送往顿涅茨克的物品可能是马航客机的黑匣子。”
他表示，国际专家抵达后，这些物品将移交给专家；并重申叛军没有能力击落飞行高度在10,000米以上的飞机。
叛军官员Sergei Kavtaradze称，他认为有两个黑匣子，这两个物体是亮橙色的。
乌克兰副总理Volodymyr Groysman表示，他无法进行评论，但指出乌克兰一直怀疑黑匣子在叛军手里。
叛军周四称找到一个飞行记录器，路透周五报导营救人员找到了另一个飞行记录器。而叛军稍后又否认已找到黑匣子。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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