乌克兰叛军称找到了可能是黑匣子的“物品”

路透乌克兰顿涅茨克7月20日 - 乌克兰叛军领导人周日称，找到了可能是马航坠毁客机的黑匣子，但需要专家进行确认。

“找到的一些物品可能是黑匣子，这些物品已经被送往顿涅茨克，在我们的控制下。”顿涅茨克亲俄领袖Aleksander Borodai在记者会上说道。

“我们无法准确认出黑匣子的样子，不过我们送往顿涅茨克的物品可能是马航客机的黑匣子。”

他表示，国际专家抵达后，这些物品将移交给专家；并重申叛军没有能力击落飞行高度在10,000米以上的飞机。

叛军官员Sergei Kavtaradze称，他认为有两个黑匣子，这两个物体是亮橙色的。

乌克兰副总理Volodymyr Groysman表示，他无法进行评论，但指出乌克兰一直怀疑黑匣子在叛军手里。

叛军周四称找到一个飞行记录器，路透周五报导营救人员找到了另一个飞行记录器。而叛军稍后又否认已找到黑匣子。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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