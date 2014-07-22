《热点透视》马航坠机事件后 欧洲企业对俄政策面临艰难的调整

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Pierre Briancon

路透伦敦7月21日 - 俄罗斯这个国家的走向正越来越符合其总统普京长期以来的描述--被一群意图削弱其实力的西方敌对国家所孤立。对于乌克兰所发生的事情，美国和欧洲要追究普京的责任。如何迫使莫斯科在该地区采取一种更加通情达理的态度，围绕这一问题的争论也在马来西亚航空公司MH17航班坠毁后发生改变。

自俄罗斯并吞克里米亚以来，西方的经济制裁逐步升级，目前来看这一现有政策将会加强。经济摩擦可能长期存在。普京可以通过外交努力，摆脱作茧自缚的困境。但随着制裁影响的发酵，在俄罗斯有业务的企业以及依然看多该国前景的投资者，应该准备好为自己的狂热买单了。

迄今为止的制裁举措造成了这样一个大环境，企业不愿在俄罗斯投资，银行为他们融资时也是谨慎小心。继华盛顿上周在马航MASM.KL班机失事前宣布新一轮制裁措施后，情况只会越来越恶化。欧盟本来就已经准备加强对俄制裁计划了，现在更不能往后撤。

长期以来力挺俄罗斯的企业可能会一如既往地推进业务，这些企业多数为欧洲能源公司，譬如BP (BP.L)和道达尔(Total)(TOTF.PA)。但他们将顶着“与敌国贸易”的罪名，并发现自己很难为在西伯利亚或北极地区建设周期长达数十年的项目进行融资。对任何人来说，与俄罗斯保持关系都要付出成本，而只有当俄罗斯重新回到谈判桌前并不再干涉乌克兰，这些成本从长期来看才是物有所值的。

欧盟可以打击俄罗斯最要命的部位：执政精英们对西方金融和市场的依赖。欧洲本身也将付出高昂代价，制裁给欧洲带来的直接影响不大，代价主要是体现在不确定性和悲观情绪增强。其回报则是，有朝一日俄罗斯可能再度在经济上与欧洲紧密联系。(完)

(编译 郑茵 审校 许娜)

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