中国外交部：当前重点是让国际调查人员进入MH17坠毁现场

路透北京7月22日 - 中国外交部长王毅周一就联合国安理会通过马来西亚航空公司客机坠毁事件决议发表谈话指出，当前重点是把决议落到实处，特别是让国际调查人员进入现场全面开展工作。

他认为，在调查过程中，应充分发挥国际民航组织的关键作用和专业职能。在调查有结果之前，各方都不应臆测或预断，更要避免人为政治化。

他表示，中方一直主张对事件进行独立、公正、客观的国际调查，以查明真相、告慰逝者。联合国安理会刚刚就马航MH17客机坠毁事件通过决议体现了中方这一立场，中方对此表示欢迎。

他并认为，298条生命因坠机而瞬间失去，这种悲剧不能再重演。在磋商过程中，中方积极推动各方相向而行，为决议最终协商一致通过发挥了建设性作用。

他强调，坠机事件进一步表明，早日解决乌克兰危机是维持地区和平稳定的根本之策。中方敦促乌克兰有关各方尽快停火，进行对话协商，寻求全面、持久、平衡的政治解决方案。（完）

(发稿 张晓翀；审校 黄凯)

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