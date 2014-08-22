马航MH17遇难者遗体归国 马来西亚举国哀悼

路透吉隆坡8月22日（记者 Trinna Leong） - 周五，马航MH17坠机事故马来西亚首批20具遇难者遗体被运回国，马来西亚将当日定为哀悼日，举国默哀一分钟，人们身穿黑色服装。

马来西亚降半旗，报纸的头版都使用黑色字体，以表达对罹难者的尊重。马航MH17坠毁客机上共有43名马来西亚人。

马来西亚国王Abdul Halim Mu'adzam Shah和总理纳吉布与遇难者家属以及马航员工一起参加了在吉隆坡国际机场举行的仪式，迎接从阿姆斯特丹归来的特殊航班。

“今天，我们对同胞的逝世表示哀悼。我们从今天开始让他们回家，”纳吉布在声明中称。

尽管马来西亚不同民族和宗教间有时会发生很大的矛盾，深陷哀痛的不同族裔现在站在一起为死者祈祷。

“马来西亚人今天因同一个理由团结在一起。肇事者未被绳之以法前，事情绝不会结束，”反对派议员Anthony Loke说道。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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